В Кремле осуждают санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет этими каналами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.



«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. В Кремле считают, что эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».



Песков добавил, что на запрет трех СМИ должны обратить внимание международные организации, такие как ОБСЕ.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам – это плохо.

В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции.