Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал решение о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

«Мы живем в стране уже не первый год, где идет война. В том числе война гибридная и информационная. И бороться с этими вызовами надо... Для этого у нас есть и различные службы, которые за это прямо отвечают», - сказал он.

В то же время, комментируя именно введение санкций, Разумков отметил, что их применяют против «тех, кого мы не можем наказать здесь». «Это иностранные государства, это иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и могут отвечать перед украинским судом», - уточнил он.

Председатель ВР подчеркнул, что каждый, кто финансирует терроризм, помогает так называемым «ЛНР/ДНР» или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

«Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация о том, что они помогают как-то финансово или как-то, как угодно, «ЛНР/ДНР» или стране-агрессору, то должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение. И в рамках действующего законодательства украинский суд должен... принять решение о том, есть или нет. Если есть - строгое наказание в соответствии с украинским законодательством», - добавил Разумков.

Спикер сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о введении санкций «происходило путем письменного опроса».

«Дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично. И к сожалению, информации от председателя Службы безопасности я также не слышал», ¬- добавил председатель парламента.

На вопрос, считается ли нарушением свободы слова в Украине закрытие упомянутых телеканалов, Разумков ответил, что на сегодняшний день есть достаточно механизмов, как это сделать, если они были замечены, в частности, в сотрудничестве со страной-агрессором.

«У нас есть лицензии, выдаваемые государством, они также могут быть отозваны государством», - сказал он и добавил, что для всех средств массовой информации должны быть единые подходы.

На уточнение, почему Разумков не поддержал это решение СНБО, он повторил, что обсуждение происходило в формате письменного опроса. «Дополнительной информации или позиции коллег по этому вопросу я не слышал. И для принятия таких решений, еще раз говорю, я использую закон о санкциях», – отметил он.

«И второй вопрос: должна быть взвешенная позиция и полная информация от представителей Службы безопасности Украины», - сказал он и добавил, что если такая информация есть, то она «не может быть в закрытом режиме». «Хотя бы базовые какие-то вещи. Потому что и общество, и журналистское сообщество должно понимать позицию, что, какой фактаж, какая информация», - считает Разумков.

«Следующим шагом тогда должны быть соответствующие действия правоохранительных органов и генерального прокурора», - отметил председатель ВР.

На вопрос, направил ли он лично запрос в СБУ по поводу объяснения соответствующей информации, Разумков ответил, что «по состоянию на сейчас еще нет».

На уточнение, может ли решение СНБО привести к парламентскому кризису и импичменту президента, Разумков ответил, что парламент продолжает работать, «несмотря на напряженность в обществе и среди средств массовой информации».

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.