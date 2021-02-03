В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов Виктора Медведчука - 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля, передает «Европейская правда».

«Уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и Службе внешних действий к вчерашнему решению Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать», - отметил Точицкий.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.