Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого, заявил президент Владимир Зеленский.

«Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию. Благодарен и представителям гражданского общества – за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества», - отметил он.

По словам Зеленского, работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности.

«Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ», - убежден он.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.