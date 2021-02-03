Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ. «Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение», - отметил Баканов.

Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

«Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины», - резюмировал Баканов.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам – это плохо.