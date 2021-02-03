В рейтинге доверия к политикам лидирует мэр Киева Виталий Кличко, президент Владимир Зеленский – на втором месте, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Так, Кличко доверяют 37,5% и 51,8% не доверяют, (баланс доверия-недоверия составляет -14,3%),
Зеленскому – 35,6% против 59,6%, (баланс – -24 %),
Владимиру Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс - -23,3%),
Юрию Бойко (28,9% против 48,4%, баланс - -19,5%),
Сергею Притуле (27,3% против 39,1%, баланс - -11,8%),
Дмитрию Разумкову (26,6% против 28,6%, баланс - -2,1%),
Юлии Тимошенко (26 2% против 69%, баланс - -42,8%),
Олегу Ляшко (25% против 68,8%, баланс - -43,8%),
Петру Порошенко (22,7% против 74,4% , баланс - -51,7%) и
Игорю Смешко (22,3% против 18,7%, баланс - + 3,7%).
Уровень доверия к другим политикам ниже 20%. Если сравнивать процент доверяет политику, с аналогичным показателем в декабре 2020 года, наибольшие изменения прослеживаются в случае Виталия Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9%, Юлии Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.
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