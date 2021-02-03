Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

При этом в декабре 2020 года Зеленского готовы были поддержать 27%.

Второе-третье места, как и в декабре 2021, делят Петр Порошенко (13,7%) и Юрий Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились.

Далее следуют Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), Виктор Медведчук (7,9%), Владимир Гройсман (5,5%), Олег Ляшко (4,8 %), Сергей Притула (4,5%), Дмитрий Разумков (4%).

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.