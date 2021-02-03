Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию, и выборы не признали бы честными и прозрачными.

«В октябре 2018 именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах относительно пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не была реализовано тогда состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период», - пояснил Порошенко.

«Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил «а почему же это решение не принял Порошенко». Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма», - добавил он.

Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно, отмечает Порошенко.

При этом у него возникают другие вопросы.

«Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее обороты? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала «Наш», где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?» - спрашивает Порошенко

Тем не менее, по его словам, «ЕС» политически поддерживает решение СНБО как направленное на защиту Украины.

«Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников офиса президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: «Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность». Надеемся, что свои позиции власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь», - отметил Порошенко.

При этом он предостерег власть от давления на украинские патриотические телеканалы, «потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в ​​адрес Зеленского».

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.