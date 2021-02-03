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Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях», постановлением Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 и предложениями Службы безопасности Украины, отмечает пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Это решение разработано в законодательном поле Украины. Ведь и раньше СНБО накладывала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, что сотрудничали с врагом на оккупированных территориях. Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью», - написала она в Facebook.

По словам Мендель, эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения.

«Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности. Призываем вещателей в Украине соблюдать закон, этических правил и журналистских стандартов. Не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны», - резюмировала пресс-секретарь Зеленского.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
ForUm

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