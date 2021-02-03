Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь»), а также восьми компаний - учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они», — сказал Разумков в комментарии интернет-изданию Бабель.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.