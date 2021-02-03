Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne «симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость».

«Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», - написал он в Telegram.

Министр убежден, что «в Москве уже готовят методички о «наступлении на свободу слова в Украине» и «уничтожении свободной прессы».

«Хочу предупредить: эти телеканалы – не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля. Поэтому решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость», - заявил Ткаченко.

Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112 ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил. А свобода слова и права человека для этой страны - ключевой. Их и стоит отстаивать чтобы не допустить угрозу национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушение европейских стандартов.

Как сообщал ForUm, президент Зеленский подписал указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел санкции против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация.