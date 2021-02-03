По информации из источников ZN.UA, в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Издание отмечает, что заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме: было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения.

В-третьих, по данным ZN.UA, решение о наложении санкций не было молниеносным, как пишет Сергей Лещенко, и не было напрямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

Как сообщал ForUm, президент Зеленский подписал указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел санкции против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью.

Ппредседатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация.