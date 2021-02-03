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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение о блокировке каналов т.н. пула Медведчука «ожидаемым и очевидным».

«И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве», - говорится в комментарии Подоляка, передает Интерфакс-Украина.

«Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине», - говорится в комментарии.

«Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Все это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО», - отмечает также Подоляк.

Как сообщал ForUm, президент Зеленский подписал указ № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым ввел санкции против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью.
ForUm

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