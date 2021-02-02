Постоянные обвинения в адрес народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в желании лишний раз подчеркнуть свою публичность, не имеют никаких оснований. Его политическая сила в последнее время набирает обороты и является одной из самых популярных в Украине партий, поэтому Медведчук просто вынужден быть публичным человеком и это для него совершенно новый вызов. Об этом в интервью «Apostrophe TV» заявил генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Он подчеркнул, что публичные выступления – далеко не самая сильная сторона лидера ОПЗЖ, он привык больше делать, чем говорить.

«Виктор Владимирович очень умный человек, но не очень публичный, все это знают. Возможно, он уже иной, но он не очень публичный. Он силен в просчетах, расчетах, в подписании соглашений и так далее, и тому подобное. Это у него здорово получается», – отметил директор информагентства.

Также он напомнил, что ранее, занимая публичные должности, Медведчук старался избегать популярности. И теперь, то что его личность постоянно находится в центре внимания, политик воспринимает, как новый вызов.

«Медведчук стал публичным политиком. Когда он был главой Администрации, он был не очень публичным, но постоянно находился рядом с Президентом. Он отдельно не существовал. А теперь он существует отдельно и уже работает с однопартийцами. Он – телезвезда, и вообще звезда для своих поклонников, я имею в виду. И это для него новый вызов», – сказал в заключение Александр Мартыненко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что пришло время для реализации многих из тех идей, которые парламентарий «последовательно и принципиально отстаивал», несмотря на политическое давление и преследование, начиная с прихода к власти Президента Ющенко и заканчивая нынешним главой государства – Владимиром Зеленским. Также политик подчеркнул, что лучшим доказательством востребованности его идей является стремительный рост рейтинга ОПЗЖ и приближение его к рейтингу президентской политсилы.