В отличие от своих соседей, Украина все еще не получила вакцину от COVID-19. Несмотря на то, что переговоры с фармацевтическими компаниями украинские власти начали проводить еще летом прошлого года, 42 миллиона жителей страны пока остаются без вакцины от коронавируса. Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил альтернативу западным вакцинам, договорившись с Российской Федерацией о возможности производить их препарат «Спутник V» в Харькове. Но Министерство здравоохранения Украины не спешит давать «зеленый свет» российскому препарату. Об этом говорится в статье популярного французского издания Le Monde.

Интернет-ресурс уточняет, что пандемия серьезно подкосила украинское здравоохранение, которое и до этого находилось в запущенном состоянии.

«Эпидемия вируса серьезно сказалась на системе здравоохранения Украины, которая является одной из самых обветшалых в Европе на фоне десятилетий недостаточного инвестирования и коррупции», – пишет Le Monde.

Французское издание акцентирует внимание, что переговоры официального Киева с производителями вакцин затянулись. Если в конце февраля или в начале марта Украина и получит восемь миллионов бесплатных доз в рамках программы Covax и два миллиона доз вакцины Sinovac, купленной в Китае, этого не хватит на вакцинацию и четверти населения. Но есть альтернативный вариант, который руководство страны упорно не хочет замечать, даже несмотря на сложную ситуацию.

«Российская вакцина "Спутник V" представлена как альтернатива. В парламенте особенно активным сторонником этого варианта является Виктор Медведчук», – отмечают в Le Monde.

Также в издании пишут, что оппозиционный политик предложил начать в Украине производство российского препарата, а фармацевтическая компания «Биолек», которой он хочет доверить производство, уже запросила у Киева «зеленый свет».

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.