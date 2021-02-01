Для дальнейшего развития розничной торговли газом группа «Нафтогаз» создала отдельный дивизион «Розничная торговля», сообщает пресс-служба компании.
При этом оптовой продажей газа и жидких углеводородов будет заниматься дивизион «Трейдинг».
«Ровно полгода назад начал работать свободный рынок газа для населения, благодаря чему украинцы получили возможность свободно выбирать поставщика. У нас постоянно растет количество клиентов. Если в первые месяцы работы рынка ежедневно мы получали по 200-300 заявлений на присоединение, то сейчас средняя динамика подачи заявок составляет 10-12 тыс. в сутки. Сегодня развитие розничной торговли газом является для нас приоритетом и мы видим необходимость в создании отдельного дивизиона «Розничная торговля», чтобы качественно работать над этим направлением в дальнейшем», - пояснил главный исполнительный директор группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.
Директором нового дивизиона «Розничная торговля» стал Максим Рабинович, глава ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». Директором дивизиона «Трейдинг» назначен Виллем Коппульсь, глава ООО «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Трейдинг».
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