Соцопрос КМИС, по результатам которого «Слуга народа» скатилась на четвертое место, – это тревожный сигнал для президента Владимира Зеленского и партии власти «Слуга народа». Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Алексей Куракин.

«Сигнал о том, что надо покидать буфет, где они непозволительно долго задержались, шикуя на народные деньги. И дружно двигаться… на выход. Потому как на сцене общественно – политической жизни Украины этих «слуг» уже никто не ждет. И никто не хочет видеть», – констатирует журналист.

Куракин перечисляет самые скандальные решения власти во главе с Зеленским, подчеркивая, что такого не было даже при Порошенко.

«Мовный» беспредел уверенно шагает по стране. И скоро подручные главного «шпрехенфюрера» точно наденут форму Вермахта. Как грибы растут уголовные дела против «тарифных» «агентов ФСБ». Нацсовет по телевидению и радиовещанию начал новый виток репрессий против оппозиционных телеканалов за то, что участники эфиров критикуют власть. И такого не было даже при Порошенко. Сам же Зеленский торжественно заявляет об очередной успешной «реформе» – дескать, благодаря принятому (естественно, по его инициативе!) закону про референдум, теперь «власть вынуждена будет прислушиваться к народу», – констатирует журналист.

В связи с этим, по словам Куракина, не стоит удивляться, что на первое место по оценке социологов вышла «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Стоит ли удивляться, что при таком «кварталовском цирке» политсила Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» окончательно утвердилась в качестве безальтернативного лидера электоральных симпатий украинцев (15,7% среди всех респондентов, 20,7% – среди тех, кто определился)? «Платформа» и без референдумов слушает и слышит свой народ. И через конкретные, прагматичные, продуманные предложения отвечает на актуальные запросы общества», – аргументирует он.

«Возьмем, к примеру, недавний опрос компании «Роботизированные телесистемы». 61,2% украинцев ответили положительно на вопрос «Нужно ли Украине воспользоваться возможностью получения технологии для производства российской вакцины?» Медведчук, отвечая на запрос большинства украинцев – вместо того чтобы снимать пафосные видосики – представляет готовое «под ключ» решение задачи по вакцинации украинцев – продуманное и реальное», – отмечает журналист.

Куракин поясняет, что свежее обещание Владимира Зеленского о бесплатной вакцинации для украинцев – это на самом деле выполнение требования главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Видимо, ощутив масштабы проблемы в виде катастрофического обрушения рейтинга, президент Зеленский бросился делать то, что он умеет лучше всего – раздавать новые обещания. В спешке в ОП даже не заметили, что новое обещание Зеленского о том, что «вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной» выглядит как выполнение требования Медведчука», – поясняет журналист.

Куракин напоминает, как Виктор Медведчук еще в декабре 2020 года потребовал от власти во главе с Зеленским обеспечить бесплатную вакцинацию украинцев.

«Глава политсовета «Оппозиционной платформы» еще в начале декабря 2020 года заявил, что его политическая сила добьется, чтобы вакцинация для украинцев была бесплатной. И вот теперь лидер оппозиции с полным правом может говорить, что добился своего. Другой вопрос, что даже такие проамериканские политики как вице-спикер Елена Кондратюк («Батькивщина») прямо признаются, что власть провалила вакцинацию, потому что на сегодняшний день Украина – единственная страна Европы, где процесс прививания от коронавируса до сих пор так и не начали», – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.