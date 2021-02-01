Последние социологические исследования показывают, что рейтинг «слуг народа» и лично Президента Украины стремительно падает. В первую очередь социологи связывают это с волной протестов, прокатившейся в самом начале года по стране из-за непомерного повышения тарифов на коммунальные услуги. При этом пропорционально растет рейтинг народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его политической силы. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

«Все социологические агентства отмечают, что рейтинг партии Медведчука растет, причем растет хорошими темпами. Это как раз происходит на волне этих тарифов. Но власть этого не чувствует», – отметил эксперт.

Дудкин напомнил, что еще в 2019 году для урегулирования ситуации с тарифами Виктор Медведчук договорился с Россией о снижении цены газа на 25%. Затем Медведчук предлагал действующей власти убрать схему «Дюссельдорф+» и снять НДС с добываемого природного газа, но правительство не захотело принять это во внимание. «Это элементарно сделать, но это все не вписывается в схемы, которые нам рисует американское руководство», – подчеркнул политолог.

Далее он уточнил, что ни одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского и его политсилы за все время, что они находятся при власти, выполнено не было.

«Нам обещали, что к нам пойдут инвестиции, что они поднимут экономику. Доверьтесь нам, мы все сделаем. С того момент утекло немало воды. Инвестирование в Украину сократилось на 58%. То есть практически мы сегодня не получаем ничего. И об этом, кстати, было сделано заявление пресс-службой Виктора Медведчука. Все, что имели "слуги народа", разбилось о колоссальное цунами, которое называется обманом избирателей, в том числе и в области тарифной политики», – сказал Юрий Дудкин.

Упоминая о проблемах Украины, которые игнорирует действующая власть, политолог отметил и затянувшийся конфликт на востоке страны.

«Продолжаются боевые действия на Донбассе, мы не можем это разорвать. Из бюджетных денег туда идут колоссальные средства, которые тоже непонятно как используются. У Медведчука есть личный план урегулирования конфликта на Донбассе, но власть вообще никак к нему не прислушивается», – отметил эксперт и добавил, что на фоне существующего в украинском обществе глобального запроса на мир немаловажным фактором является то, что представители неподконтрольных территорий готовы вести диалог с Виктором Медведчуком. Поэтому именно лидер ОПЗЖ был выбран в качестве посредника в вопросе передачи пленных.

«Обратились они не к Президенту Украины, а обратились к Виктору Медведчуку, который пользуется доверием не только в ОРДЛО, но и у всех граждан Украины, согласно рейтингам. Даже если эти женщины были причастны к какой-то шпионской деятельности. Но власть действует по принципу "загнанных лошадей пристреливают". Такого не было даже при Порошенко, который обращался к Медведчуку как к независимому политику с тем, чтобы он вел переговоры об обмене пленными», – сказал в заключение политический эксперт.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что согласно результатам социологического исследования, в ходе которого украинцам предложили оценить деятельность парламентских партий по вопросам экономического развития, тарифов, установления мира, первое место по всем позициям заняла ОПЗЖ.