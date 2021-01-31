Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» на сегодняшний день набрала «потолок» электоральных симпатий украинцев, однако у политсилы есть возможность существенно увеличить число своих сторонников.

Такое мнение в эфире «112 Украина» высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя результаты свежих рейтингов политических партий в Украине.

«А должен быть прорыв на 30–35%. Партия держит свою нишу… В Украине есть две сильные, фланговые партии: ОПЗЖ – один фланг, "Европейская солидарность" – другой. Они на местных выборах пытались забраться на другие территории (Украины. – Ред.) и правильно делали. Но должна еще быть флагманская партия, а она не создается, потому что у "Слуги народа" есть проколы и внутренние противоречия (с Дубинским и т. д.)», – считает эксперт.

Карасев объяснил, почему происходит такая ситуация с рейтингами партий.

«Жизнь улучшается или нет? Кто должен нести за это ответственность? То есть, фланги стоят на месте, это их показатель, надо, чтобы фланги шли вперед и откусывали у "слуг народа". Если ОПЗЖ не вырвется за пределы 20–23%, то при условии, что "Слуга народа " будет и дальше терять популярность, голоса отойдут либо к «Батькивщине» Юлии Тимошенко, либо же к другим партиям. Тогда я боюсь, что в парламенте будет восемь фракций», – дал оценку происходящему и обрисовал возможные перспективы партий Вадим Карасев.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью одному из наиболее авторитетных французских ежеквартальных политических альманахов «Politique Internationale» объяснил по каким причинам украинцы разочаровались в Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Большинство из них сейчас не просто разочарованы, они чувствуют себя преданными и обманутыми. И это сказывается на рейтингах и самого Президента Зеленского, и его политической силы. Думаю, будущие местные выборы, если они будут проведены в соответствии с буквой и духом закона, станут холодным душем для Зеленского», – сообщил он.

Также Виктор Медведчук заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины.

Председатель Политсовета ОПЗЖ отметил, что местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: «Оппозиционная платформа – За жизнь» вытесняет «Слугу народа» с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы.

«Разочарование политикой Президента и монобольшинства нарастает. И чем больше власть откладывает выборы в Раду, тем оглушительнее будет ее поражение на них. Поражение властной команды, которая получила от Украинского народа беспрецедентный мандант на перемены, – это результат глубоко ущербной, националистической политики и провального курса в экономике и социальной сфере», – акцентировал внимание Медведчук.