Один из наиболее авторитетных французских ежеквартальных политических альманахов Politique Internationale опубликовал интервью с народным депутатом Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, в котором политик ответил на ряд злободневных вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Украины.

Стоит отметить, что редакция Politique Internationale – альманаха о международных отношениях, издаваемого более 40 лет в Париже, – озаглавила этот материал «Украина – Россия: Посредник». Именно это слово, по мнению издания, наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина «Le go-between»: «Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом». Как раз это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

Отвечая на вопросы Politique Internationale, Медведчук рассказал, какие варианты решения проблемы Крыма он видит.

«Видимо, вы хотели спросить у меня: "Чей Крым?" – сказал политик. – Моя позиция по этому вопросу не меняется. Все эти годы я об этом говорил: де-юре, в соответствии с нашей Конституцией и действующим законодательством, Крым является украинским. Де-факто – российским».

Он отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский также публично признал этот факт.

«Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще более сложная. Скажу вам честно, я много об этом думал. В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем… Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию», – процитировал главу государства Виктор Медведчук.

При этом как ранее Петр Порошенко, так и сейчас Владимир Зеленский полностью отказались от людей, проживающих в Крыму, отметил председатель Политсовета ОПЗЖ.

«Для них главным инструментом являются санкции, но это санкции против тех, кого они хотят вернуть! Власть перекрыла авиационное, железнодорожное, автомобильное, грузовое сообщение, подачу электроэнергии и воды на полуостров. И что? Ждут. Чего? Санкции, на которые делал единственный расчет Порошенко, а сегодня Зеленский – это удел ограниченности и яркий пример примитивности и скудности государственного мышления. Возвратить людей можно только через их сознание, а не силой или через международные санкции», – высказал свою точку зрения Виктор Медведчук.

Ранее политик заявлял, что отношения между Украиной и Россией восстановятся, несмотря на противодействие украинской власти.

«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», – отметил Виктор Медведчук.