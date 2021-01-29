«Предупреждение и штраф, наложенный Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания на телеканал «112 Украина» под абсолютно надуманным предлогом, – это свидетельство того, что власть продолжает войну против неподконтрольных СМИ, стремясь уничтожить свободу слова и ликвидировать политических оппонентов», – с таким заявлением выступила партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

В заявлении говорится, что телеканал подвергается преследованию за прозвучавшие в его эфире высказывания гостей (в том числе народных депутатов) о тарифном геноциде, о безграничной и бессовестной коррупции, о травле русскоязычных граждан под прикрытием закона «О функционировании украинского языка как государственного», о провале вакцинации, а также за дискуссию о превращении Украины в колонию Запада.

«Власть Зеленского преследует "112 Украина", но при этом никак не наказывает тех, кто угрожал физической расправой его сотрудникам, блокировал работу самого телеканала, обстреливал его здание из гранатомета», – отметили в заявлении партии.

В ОПЗЖ утверждают, что источники такой политики совершенно очевидны.

«Еще 31 августа 2019 года на телеканале "1+1" Зеленский заявил об "истории, которая плохо кончится", озвучив бредовые обвинения в адрес независимых телеканалов, в том числе и "112 Украина"», – напомнили в заявлении партии, подчеркнув, что никаких фактов в подтверждение своих заявлений Зеленский не привел до сих пор.

В ОПЗЖ объяснили, что именно с целью подавления свободы слова команда Зеленского в Верховной Раде проголосовала за новый закон о СБУ, предоставляющий Службе безопасности Украины возможность закрывать любые СМИ, не допускать к выборам под надуманным предлогом любую политическую партию.

«Давление на телеканал "112 Украина" ‒ одно из проявлений развернутой властью Зеленского по указке ее американских хозяев и реализуемой в очевидной координации с ними системы подавления свободы слова и политического плюрализма в Украине, включающей давление на СМИ, массовое блокирование интернет-ресурсов и аккаунтов, соучастие во введении санкций против своих сограждан», – идет речь в заявлении.

Подчеркивается, что позиция представителей власти по отношению к «112 Украина», как и к ряду других телеканалов, ‒ это примитивное подражание политике их хозяев из США, где людей массово преследуют и увольняют за высказывание своего мнения, если оно не угодно власти, как, например, при событиях на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

«Ничего общего со свободой слова эти незаконные действия не имеют ‒ ни в США, ни в Украине, слепо копирующей политику Вашингтона», – резюмировали в заявлении партии «Опозиционная платформа – За жизнь».