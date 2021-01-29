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Среди украинских политиков только председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук демонстрирует «вакцинный патриотизм» в противовес доминирующему в мире «вакцинному национализму».

Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировала заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса о том, что США и другие богатые страны забрали себе большинство мировых запасов вакцин от COVID-19. 

«На днях глава Всемирной организации здравоохранения говорил о том, что богатые страны демонстрируют «вакцинный национализм». Он говорил, что достаточно серьезными потерями в будущем это грозит», – сообщила эксперт.

При этом Чугаенко уточнила, что Виктор Медведчук договорился с руководством РФ в лице Владимира Путина о передаче лицензии на производство российской вакцины, а харьковская компания «Биолек» подала документы на регистрацию «Спутник V» в Украине.

«В богатых странах уже вакцинация полным ходом идет, а бедные страны сидят и наблюдают. Ответьте, пожалуйста, к каким странам можно отнести Украину, если у нас единственная страна в Европе, где вакцинация даже не начиналась?» – задала вопрос эксперт.

По словам Чугаенко, если в результате «вакцинного национализма» Украина осталась без вакцины от COVID-19, то «вакцинный патриотизм» Виктора Медведчука – это шанс провести вакцинацию украинцев, а также наладить производство препарата от коронавируса в Украине.

«В связи с «вакцинным национализмом» возникает вопрос, а «вакцинный патриотизм» кто в нашей стране демонстрирует? Медведчук демонстрирует. Действительно, у нас бы уже и вакцинация полным ходом шла, и производство бы полным ходом тоже шло. Но, к сожалению, мы видим, что мы в ожидании, когда, может быть, какая-то вакцина к нам поступит», – заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.
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