На сегодняшний день полмира уже вакцинируется от коронавируса, а в Украине пока нет даже намека на какую-либо определенность в этом вопросе. Украинская власть кормит своих граждан постоянными завтраками, рассказывая об иллюзорных договорах и мифических препаратах. Хотя все это время у них была реальная возможность не только обеспечить вакциной украинцев, а и начать ее продавать. Причем для этого нужно было просто не мешать народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку реализовать свою инициативу по производству российского препарата «Спутник V» в Харькове. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Вы прекрасно видите вурдалачью позицию власти. Сначала нам рассказали, что у нас своя, украинская вакцина – лучшая в мире. Потом оказалось, что ее в подворотне где-то делали. Потом мы купили самую лучшую. Самые первые в мире мы получим вакцину. Брехня на брехне и брехней погоняет. Дошла эта брехня до того, что нам сказали, что в феврале будем все вакцинироваться. Пока эти полудурки передрались друг с другом, полмира уже вакцинировалось», – сказал парламентарий.

Что касается обещанной китайской вакцины, по словам Рабиновича, у министра здравоохранения Максима Степанова был личный финансовый интерес в реализации этого договора.

«Господин Степанов, который проплатил миллиард с госсредств предоплаты частной фирме, сядет в тюрьму. Я ему передаю это, и пусть он запомнит. Я как местная Ванга – никогда не ошибаюсь. Степанов будет сидеть, потому что деньги не вернут, а он с ними лично договаривался и лично получал за это откат, потому что иначе здоровый человек платить деньги вперед не мог за вакцину, которая не работает еще», – отметил народный депутат.

Он напомнил, что Виктор Медведчук принес украинской власти вакцину почти «на блюдечке». И им не надо было прилагать никаких усилий, чтобы раз и навсегда решить вопрос с вакцинацией в Украине.

«Медведчук поехал в Москву, сказал им: “Дорогие друзья, вы знаете, вы нам предлагали вакцину, но наши патриоты не берут. Они сказали: “Нехай народ дохнет, но лишь бы не российская вакцина”. Те понимают, что у нас больные немножко и говорят: “Ну, так возьмите ее в Украину и производите в Украине, делайте ее украинской и зарабатывайте на ней гроши”. Вот Венгрия уже купила “Спутник”. Отлично!» – сказал в несколько ироничной форме Вадим Рабинович.

И добавил, что отговорки власти по поводу «Спутник V» – ни что иное, как очередное вранье, которым власть имущие прикрывают свои экономические интересы: «Они говорят, что “Спутник” не подходит, потому что это российская вакцина. Почему вы тогда на 2 миллиарда только за последние месяцы наторговали с Россией? Это все вранье, построенное на экономических интересах. Их не интересует здоровье, их не интересуют наши семьи, их не интересуют наши болезни. Они считают: чем больше умрут, тем легче кормить нас. Сколько мы их будем терпеть? Вот это самый главный вопрос», – резюмировал парламентарий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что у Киева нет никаких контрактов о поставках вакцин в рамках программы COVAX. Это лишь пиар-ход власти.