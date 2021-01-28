Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», дал интервью Politique Internationale – одному из наиболее авторитетных французских политических изданий.

Редакция Politique Internationale – альманаха о международных отношениях, издаваемого в Париже более 40 лет, – озаглавила этот материал «Украина – Россия: Посредник». По мнению издания, это наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина «Le go-between»: «Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом». Это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

Часть вопросов Politique Internationale касалась Президента Украины Владимира Зеленского. Так, у Медведчука спросили, что можно ответить тем, кто считает или считал Зеленского украинцем, который слишком миролюбив по отношению к России времен президентства Владимира Путина.

«Я не знаю, о каком миролюбии идет речь. Могу сказать только одно, что в определенных вопросах (например, той же санкционной политики, которая затронула даже учреждения культуры и образования РФ) Зеленский смог превзойти своего учителя в вопросах русофобии и радикализма – Петра Порошенко», – заявил председатель Политсовета ОПЗЖ.

Виктор Медведчук напомнил, что ответил Зеленскому, когда тот сказал, что из общего между Украиной и Россией осталась лишь граница.

«Я ему ответил: "Не знаю, о чем "долго думал"‎ господин Зеленский для того, чтобы прийти к такому "уникальному" умозаключению, но я уверен и готов это доказать, что украинцев и россиян объединяют: общая тысячелетняя история; общие славянские корни; общая православная вера; общая культура и язык, на котором разговаривает больше половины граждан Украины; общими являются миллионы родственников, проживающих в наших странах; общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной войне», – перечислил Медведчук.

Политик объяснил, почему не считает возможным общение с Владимиром Зеленским на профессиональные темы.

«Если господин Зеленский не знает об этом (что общего у Украины и России, кроме границы. – Ред.), не хочет слышать или решил отказаться от этого, пойдя по пути Порошенко, могу сказать одно: мне очень жаль. Жаль украинцев. Многим будет обидно, когда выяснится, что они поменяли шило на мыло, когда голосовали за него. Поэтому я понял, что с ним говорить на профессиональные темы, такие как ситуация в стране или управление государством, не представляется возможным», – резюмировал председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее политик заявлял, что дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины.

«Присоединение Украины к ВТО, подписание Соглашения об ассоциации в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, выход Украины из ряда соглашений в рамках СНГ ‒ все это привело к колоссальным экспортным потерям и деиндустриализации страны», – отметил народный депутат Украины.

Также Виктор Медведчук убежден в том, что историческая справедливость и желание миллионов людей – представителей двух братских народов (Украины и России) – приведут к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть.