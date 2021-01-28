Учитывая ситуацию с освобождением удерживаемых на Донбассе украинцев, можно сказать, что действующая власть ничего не стоит.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Павленко.

«Тем более больно говорить об этом в День Холокоста. Память о тех людях (погибших евреях. – Ред.) должна повлиять на власть. Снимите свои политические амбиции! Не хотите поблагодарить Виктора Медведчука (за его работу по возвращению удерживаемых лиц. – Ред.), то хотя бы примените свои инструменты для того, чтобы вернуть как можно быстрее этих людей домой», – сказал парламентарий.

Павленко отметил, что несмотря на все преграды и Виктор Медведчук, и вся партия ОПЗЖ делали, делают и будут делать все, чтобы в Украину мир вернулся как можно скорее.

«Чтобы каждый удерживаемый и находящийся в неволе украинец был возвращен домой, встретился со своими родными и близкими. Это – основа политической деятельности нашей партии», – акцентировал внимание народный депутат Украины Юрий Павленко.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине. В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Известный украинский политолог Александр Лазарев, комментируя этот факт, заявил, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса надеются на то, что осуществить обмен либо возврат удерживаемых лиц можно через председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Журналист Руслан Коцаба считает, что оппозиция в вопросах достижения мира на Донбассе сейчас делает то, что должна делать действующая власть.

«Получается, что оппозиция делает то, что хотят простые люди, а власть, которую люди избирают, идет против того, что обещала. Зеленский заходил во власть как "президент мира", а сейчас, по сути, – представитель "партии войны", Порошенко № 2», – сказал Руслан Коцаба.