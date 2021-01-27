Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую возглавляет народный депутат Украины Виктор Медведчук, набрала наибольшее количество голосов в Черноморском регионе Украины во время прошедших местных выборов.

Об этом сообщает известный польский журнал New Eastern Europe.

«Партия открыто выступила против Евромайдана в 2014 году. Ее возглавляет Виктор Медведчук, который вошел в украинскую политику с момента обретения независимости. Он занимал пост первого заместителя председателя Верховной Рады Украины в 2000–2001 годах. С 2002 по 2005 год возглавлял администрацию Президента Леонида Кучмы», – информирует своих читателей сайт.

Ранее Виктор Медведчук в интервью одному из наиболее известных французских ежеквартальных политических альманахов «Politique Internationale», в котором ответил на вопрос, готов ли он стать Президентом Украины и если да, то при каких условиях.

«Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, которая была введена в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой являюсь я», – сообщил политик.

В том же интервью Медведчук объяснил, по каким причинам украинцы разочаровались в Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Большинство из украинцев сейчас не просто разочарованы, они чувствуют себя преданными и обманутыми. И это сказывается на рейтингах и самого Президента Зеленского, и его политической силы. Думаю, будущие местные выборы, если они будут проведены в соответствии с буквой и духом закона, станут холодным душем для Зеленского», – рассказал народный депутат Украины.

Также источникам телеграм-канала «Печерские холмы» стало известно, что партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Европейская солидарность» намерены добиться перевыборов в Верховную Раду Украины уже в 2021 году.

По данным источников, коалиции между партиями в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности на подобный союз.

«Так как волны народного гнева не последовало, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. ЕС и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится внушительным», – сказано в сообщении.