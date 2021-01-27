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Если бы не амбиции и ревность президента Украины Владимира Зеленского, а также главы ТКГ Леонида Кравчука, то 4 женщины, которые сейчас удерживаются на территории неподконтрольного Киеву Донбасса, могли бы уже две недели быть дома, рядом со своими родными и близкими.

Власть делает все, чтобы заблокировать односторонний процесс передачи пленных и заблокировать доступ к этому процессу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

«Четыре гражданки Украины, у которых проблемы со здоровьем… Подчеркиваю – гражданки Украины в одностороннем порядке должны были быть освобождены и вернуться к своим семьям», – отметил нардеп.

Загородний считает, что передаче удерживаемых лиц из ОРДЛО препятствуют конкретные люди. 

«Этот процесс заблокирован. Заблокировали этот процесс Президент Украины Владимир Александрович Зеленский и экс-президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Это их вина, что эти четыре женщины еще до сих пор не освобождены», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, Зеленский настолько дискредитировал себя в переговорном процессе, что в ОРДЛО с ним не хотят иметь дела, поэтому было поставлено условие о посредничестве в обмене Медведчука.

«Их передадут только Медведчуку Виктору Владимировичу. С нынешней властью не хотят иметь дело. По моему глубокому убеждению, этот односторонний шаг по освобождению граждан Украины это как раз жест того, что сегодня есть возможность вести переговоры на прямую Киеву, Донецку и Луганску без никаких посредников, чтобы выяснить все вопросы. Чтобы произошло сшивание страны, и возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Подавляющее большинство проживающих там – это граждане Украины, и нужно использовать любые попытки, любые возможности для того, чтобы решать эти вопросы», – сказал Загородний.

В заключение он добавил, что Медведчук занимается обменами с 2014 года и делает это «спокойно, уверенно и профессионально». Благодаря политику 498 украинцев вернулись домой из плена.

Напомним, представители непризнанных республик заявили, что готовы в одностороннем порядке освободить четверых граждан Украины при посредничестве председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, о чем написано в заявлении представителей ОРДЛО. В связи с этим, Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения украинских граждан.
ForUm

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