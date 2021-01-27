Больше года украинская власть не может договориться об обмене удерживаемыми лицами с представителями неподконтрольных Киеву территорий, хотя этот пункт четко прописан в Минских соглашениях. Последнее масштабное возвращение украинцев из зоны конфликта было в январе 2019 года. Но ни руководство страны, ни представители Трехсторонней контактной группы не видят в этом нарушения договоренностей. Зато их усмотрели в желании ОРДЛО передать группу удерживаемых лиц председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Украинская власть настолько опасается участия оппозиционного политика в переговорном процессе, что ему перекрыли выезд в Россию. Об этом пишет популярный индийский информационный портал Pledge Times.

Уточняется, что официально Украина не комментирует причины этого запрета.

«В Государственную авиационную службу Украины поступило распоряжение не выпускать в Россию председателя Политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука. Причины, побудившие украинскую сторону принять такое решение, не разглашаются», – пишет издание.

Также на сайте упоминается, что по мнению украинского МИДа, Медведчук не имеет права участвовать в решении гуманитарных вопросов.

«20 января МИД Украины объявил, что решение России передать Медведчуку группу украинцев, которые содержались в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), грубо нарушает установленные механизмы решения таких гуманитарных вопросов», – цитирует Pledge Times заявление дипломатического ведомства.

Малазийское интернет-издание информирует, что на данный момент Украина не спешить забирать своих граждан из ОРДЛО.

«Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова сообщила, что ДНР и ЛНР передадут задержанных украинцев в ближайшее время. Она объявила о новом обмене, который состоится 20 или 21 января. Позже украинская сторона заявила о замораживании процесса», – говорится в материале информационного портала.

Кроме того, автор статьи напоминает, что уже больше года Украина не проводила масштабных обменов пленными с неподконтрольным Киеву Донбассом.

«Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев принял 76 человек, Донецк и Луганск – 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле “35 на 35”», – пишет в заключение Pledge Times.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обращался к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения домой граждан Украины, удерживаемых в ОРДЛО.