Помимо Китая, Россия с радостью предоставила бы Украине свою вакцину. Об этом идет речь в материале на сайте ведущего польского издания Gazeta Wyborcza.

Ресурс пишет, что в октябре 2020 года председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук проинформировал, что он сам и его семья вакцинировались российской вакциной «Спутник V» во время отдыха в Крыму.

«Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Медведчук попросил его предоставить российскую вакцину Украине. В то же время харьковская фармацевтическая компания "Биолек" заявила, что благодаря соответствующим договоренностям с российской стороной готова начать производство российской вакцины в Украине. Компания даже подала заявку на регистрацию препарата в экспертный центр Минздрава Украины», – сказано в новости.

Однако, отмечает издание, шансы на регистрацию российской вакцины в Украине невелики.

«В Минздраве Украины заявили, что никогда не рассматривали регистрацию "Спутник V". Дело не только в сомнениях касательно результатов медицинских испытаний вакцины. Российская вакцина рассматривается украинскими властями как часть "гибридной агрессии" против Украины», – резюмирует Gazeta Wyborcza.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил народный депутат Украины.

В свою очередь, в заявлении ОПЗЖ, посвященном ответственности действующей власти за саботаж вакцинации от COVID-19 в Украине, сказано, что Украина заключает контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована и фактически пока не существует.

«Эта вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в "странах с жесткой регуляторной политикой", поэтому заключенный Украиной контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая – настолько, что из-за цены от резервирования ее отказались арабские страны – члены ОПЭК», – говорится в документе.