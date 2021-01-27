также в разделеПолитика
Кабмин согласовал санкции против российских авиаперевозчиков 4
Медведчук дал большое интервью влиятельному французскому политическому альманаху Politique Internationale 11
Рада создала ВСК для проверки Укрзализныци 7
Итальянский сайт: Обмен пленными при посредничестве Медведчука – одна из договоренностей парижского саммита 14
Зеленский отозвал законопроект, которым предлагал прекратить полномочия судей КС 20
New Eastern Europe: ОПЗЖ во главе с Медведчуком добилась успехов на местных выборах в Украине 15
В Кремле заявили о серьезных разногласиях по Донбассу у Путина и Байдена 43
Зеленский одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях 20
Кулеба не видит угрозы сепаратизма со стороны венгров Закарпатья 28
Адвокат: Суд обязал возбудить два дела относительно Порошенко и Байдена 1108
Золотарев: Послы G7 дали понять, что Украина - подмандатная территория 75
Загородний: Зеленский и Кравчук блокируют все попытки Медведчука вернуть домой женщин, удерживаемых в ОРДЛО 25
«Хороший знак для Украины»: в ОП отреагировали на разговор Байдена и Путина 65
Тем, что власть Зеленского мешает Медведчуку освобождать пленных возмущены даже в Индии 71
Разумков не видит оснований для досрочного роспуска ВР 17
Разумков: Референдум в Украине может состояться не раньше 2022 года 17
Кулеба о визите Сийярто: Не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия 33
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины 1020

Помимо Китая, Россия с радостью предоставила бы Украине свою вакцину. Об этом идет речь в материале на сайте ведущего польского издания Gazeta Wyborcza.

Ресурс пишет, что в октябре 2020 года председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук проинформировал, что он сам и его семья вакцинировались российской вакциной «Спутник V» во время отдыха в Крыму.

«Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Медведчук попросил его предоставить российскую вакцину Украине. В то же время харьковская фармацевтическая компания "Биолек" заявила, что благодаря соответствующим договоренностям с российской стороной готова начать производство российской вакцины в Украине. Компания даже подала заявку на регистрацию препарата в экспертный центр Минздрава Украины», – сказано в новости.

Однако, отмечает издание, шансы на регистрацию российской вакцины в Украине невелики.

«В Минздраве Украины заявили, что никогда не рассматривали регистрацию "Спутник V". Дело не только в сомнениях касательно результатов медицинских испытаний вакцины. Российская вакцина рассматривается украинскими властями как часть "гибридной агрессии" против Украины», – резюмирует Gazeta Wyborcza.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – отметил народный депутат Украины.

В свою очередь, в заявлении ОПЗЖ, посвященном ответственности действующей власти за саботаж вакцинации от COVID-19 в Украине, сказано, что Украина заключает контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована и фактически пока не существует.

«Эта вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в "странах с жесткой регуляторной политикой", поэтому заключенный Украиной контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая – настолько, что из-за цены от резервирования ее отказались арабские страны – члены ОПЭК», – говорится в документе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
62
Теги