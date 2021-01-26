Запрет на перелеты для самолета главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который должен был доставить в Украину четырех украинок, освобожденных ОРДЛО, – это «совок» в худшем виде. Об этом в своей колонке для делового издания «Капитал» пишет политический обозреватель Алексей Куракин.

«Н-да. Помнится, во времена «железного занавеса» без разрешения КГБ СССР никто не мог выехать за пределы страны. А тут «зеленские» поступили зеркально, превратив страну в «совок» в его худшие времена – запретили перелет самолету Медведчука. Опустили свой непроницаемый «железный занавес». Тут им даже «великий флотоводец» Порошенко завидует!» – считает журналист.

Куракин опровергает слова главы украинской делегации в Минской контактной группе Леонида Кравчука о том, что неизвестно, есть ли у освобожденных паспорта и внесены ли они в «соответствующий реестр».

«Во-первых, пленных собирались передавать не Медведчуку, а Киеву. Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» выступал лишь в роли посредника – как адекватный политик, с которым хотят вести диалог. Повторю еще раз – граждан Украины должны были передать Украине!» – подчеркивает журналист.

«Во-вторых, никогда не поверю, что мощнейший государственный аппарат не в состоянии организовать проверку освобождаемых лиц (в том числе – и по линии спецслужб), юридическое сопровождение передачи, правку всяческих списков-реестров и «окно» для самолета. Регулярно подсчитывать число «бурятских танкистов» на Донбассе и называть даты очередных «вторжений» России они могут! А проверить – есть ли паспорта у женщин, нет?» – дискутирует он.

«В-третьих, когда некоторым нужно было вернуться из внезапно разоблаченной СМИ поездки в Оман, в январе 2020 года... самолеты очень даже «могли»!» – аргументирует журналист.

Куракин поясняет, что настоящая причина – это зависть к Медведчуку. Поэтому из-за зависти к популярности Медведчука власть во главе с Зеленским оставила украинцев, освобожденных ОРДЛО, в плену.

«Отсюда вся эта истерика власти. Все эти нелепые попытки доказать украинцам, что практики освобождения пленных при участии посредников, а не государственных структур, как бы не существует в природе. Отсюда все эти унылые оправдания в виде «незаполненных реестров» и запрет на перелет самолета, который должен вернуть домой граждан Украины! Такого себе не позволял даже Порошенко! Банальная зависть управленческого «нуля» и «разочарования года». Только вдумайтесь! Завидуя популярности Медведчука, «зеленские» тупо оставили граждан Украины в плену», – возмущается журналист.

По словам Куракина, власть пытается скрыть, что у Зеленского & Co на самом деле нет никаких достижений в деле мирного урегулирования на Донбассе.

«А, по факту, как это формально видят все:

- пока Медведчук настойчиво занимается вопросами мира, власть пытается прикрыть свою полную несостоятельность и отсутствие каких-либо достижений в вопросе мирного урегулирования на Донбассе фиговым листком в виде реанимации «совка» в его худшем виде;

- пока на словах Зеленский и компания создают впечатление, будто они за мир, на деле «зеленые» заблокировали даже процесс освобождения, ведь ОРДЛО согласились отпустить удерживаемых женщин без всяких на то условий», – сделал вывод журналист.

«Что же, вопрос «А нужны ли нам все эти «новые лица», которые на поверку оказываются политическими жуликами, обманувшими наши надежды на мир?», уже давно перешел в разряд риторических. Потому как не требует ответа. Ответ давно известен адекватной Украине», – заключает политический обозреватель Алексей Куракин.