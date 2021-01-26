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Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине января, относительно больше всего голосов получила бы партия «ОПЗЖ», за которую отдали бы свой голос 15,7% всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского института социологии.

На втором месте - «ЕС», которую поддерживают 11,6% всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором. Третье место делят «Батькивщина» (соответственно, 9,5% и 12,6%) и «Слуга народа» (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера «Сила и честь» (6,3% и 8,3%), «Голос» (4,2% и 5,6%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 5,3%).

Близкие к проходному барьеру «Партия Шария» (3,5% и 4,6%), «УДАР» (3,3% и 4,4%) и «Свобода» (2,9% и 3,8%).

Другие партии имеют низкую поддержку.
ForUm

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