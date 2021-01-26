Даже если ОРДЛО не имеют желания вести переговоры с Киевом, однако готовы в рамках доброй воли передать удерживаемых лиц Украине, со стороны официального Киева преступно отклонять такую возможность вернуть своих людей. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

"Если сторона непризнанных республик не хочет вести переговоры на этот счет (про обмен удерживаемыми лицами) с представителями ТКГ и официальными уполномоченными со стороны Киева, а говорит, что мы готовы передать депутату такому-то, а киевская власть не доверяет этому депутату, но что он может такого сделать плохого в этой ситуации? Кроме того, что он помогает решению проблемы этих конкретных людей в интересах украинского государства, которое возвращает своих людей домой", - отметил Погребинский.

Он констатировал: Киев попросту ищет разные оправдания своему нежеланию вернуть удерживаемых лиц в Украину.

"Леонид Кучма сказал, что Медведчук - приватная личность. Но это лидер второй по численности в Верховной раде фракции, народный депутат, это не приватная личность, а государственный деятель", - добавил политолог.

Далее он отметил, что Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа, потому - сводит проблему Донбасса до уровня целесообразности в плане самопиара.

"Киевской власти сам факт, что будет продемонстрировано предпочтение во взаимодействиях не с Зеленским, Бакановым, Шмыгалем и каким-то Резинковым, который хочет разобраться с "раковой опухолью Донбассом", в ОРДЛО с ними не хотят разговаривать, как их можно в этом обвинить?