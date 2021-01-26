Народный депутат Украины Ренат Кузьмин в эфире ток-шоу «По сути» на канале «112 Украина» прокомментировал действия Президента Зеленского, связанные с возвращение граждан Украины из ОРДЛО.

«Для власти этих людей не существует. Как, впрочем, и других людей тоже. А зачем 4 женщины Зеленскому…» – отметил Ренат Кузьмин.

Политик вспомнил ситуацию, которая происходила в начале 2020 года при эвакуации наших граждан из Китая, когда началась эпидемия короновируса.

«Как эвакуировали наших граждан с Китая? Поните, как Президент выступал тогда одухотворенный, как пиарился на этой истории, рассказывая, что власть заботится об украинцах. Ситуация через год: 4 женщины на неподконтрольных территориях попали в застенки, как говорят, работали на Украину. Эти женщины могут попасть домой сейчас, но власть все делает для того, чтобы этого не произошло», – подчеркнул народный депутат.

Дело в том, объяснил нардеп, что за период конфликта на Донбассе в Украине установлен особый процесс перемещения людей на территорию Украины.

«Каждый гражданин, который хочет проехать на неподконтрольную территорию Украины, должен обратиться в СБУ и получить разрешение на это, которое фиксируется в определенном реестре. Есть разрешение – вы сможете попасть, нет разрешения – не можете попасть», – констатировал он.

Кузмин напомнил, что Медведчук как законопослушный гражданин подал соответствующее обращение в СБУ.

«И до сих пор ответа СБУ нет, а значит, проехать через линию разграничения и забрать удерживаемых там украинских женщин он (Медведчук. – Ред.) не может. Есть другой вариант – вылететь спецбортом в Минск и забрать этих женщин через Беларусь… Но СБУ спецборт Медведчука заблокировала. То есть, власть руками СБУ сделала все, чтобы эти женщины сидели в застенках непризнанных республик», – возмутился парламентарий.

С учетом происходящих событий, Кузьмин считает, что общество просто радикализировалось и разделилось на 2 части: прагматики – мирные люди, которые тяготеют к ОПЗЖ и к риторике Медведчука и радикальные, агрессивно настроенные, которые поддерживают политику Порошенко.

«Зеленский должен определиться: он за войну или за мир? Зеленский выбрал для себя национализм и радикализм Порошенко, то есть он стал последователем Порошенко, ничего не меняя и продолжая предыдущую внутреннюю и внешнюю политику. Зеленский украл лозунги Медведчука и ОПЗЖ "Мир, снижение тарифов, изменение языкового закона", и предъявил народу как свое», – аргументировал политик.

Для того, чтобы Президент мог действовать умно, убежден Кузьмин, он должен учиться в правильных вузах, общаться с мудрыми людьми, окружать себя толковыми советниками, у которых должна быть стратегия развития и планирования государства.

«У Зеленского всего этого нет. Мы должны избавиться от такой власти и обратить особое внимание на политику партии ОПЗЖ и ее лидера Медведчука, который по сути сейчас выполняет роль Президента Украины. Именно поэтому Зеленский ревнует и нападает на Медведчука», – резюмировал Ренат Кузьмин.