Создавая препятствия для возвращения домой удерживаемых лиц, которых в одностороннем порядке согласились освободить руководители ОРДЛО, украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским нарушает сразу несколько статей Конституции Украины. Об этом пишет в своей колонке для издания «Капитал» - официального партнера The Financial Times - адвокат Ростислав Попович.

«Вы спросите меня, к чему это я… В наших СМИ уже не первый день обсуждают тему освобождения удерживаемых лиц, которых ОРДЛО согласились отпустить при посредничестве оппозиционного политика Виктора Медведчука», - поясняет адвокат.

Попович подчеркивает, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским препятствует возвращению освобожденных на родину, грубо нарушая сразу несколько статей Конституции Украины.

«Могут ли высшие украинские чиновники не принять или препятствовать нашим гражданам в возвращении в Украину? Ответ однозначный - нет! Ведь гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину (статья 33 Конституции). Точно так же гражданин Украины не может быть изгнан за границы Украины либо выдан другому государству (статья 25 Конституции Украины). Простые и четкие нормы Конституции», - процитировал адвокат.

По словам Поповича, вместо того чтобы исполнять требования Конституции, глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук фактически подтвердил информацию, что власть работает на срыв освобождения удерживаемых лиц, которым занимается глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Но что мы слышим от рупоров «зеленой» власти? Диаметрально противоположные месседжи… Позиции, которые никоим образом не совпадают с Основным законом! Глава украинской делегации в Минской контактной группе и экс-президент Леонид Кравчук на наших глазах нагло нарушает Конституцию. Пан Кравчук отрапортовал, что процесс приостановлен, потому что самолет, который должен был вернуть четырех женщин, которых согласились освободить ОРДЛО, так и не вылетел. Подтвердив таким образом слухи, что Госавиаслужба просто запретила авиаперелеты, а власть работает на срыв процесса освобождения, которым занимается Медведчук. Также Кравчук высказал сомнение, имеют ли эти люди паспорта и внесены ли они в «соответствующий реестр», - обращает внимание адвокат.

Попович отмечает, что Владимир Зеленский занимает такую же позицию, потому что он никак не отреагировал на слова Кравчука.

«Таким образом руководитель украинской делегации в ТКГ дал всем понять, что он ищет поводы, чтобы не допустить возвращения четырех женщин, которых освободили ОРДЛО. А поскольку в состав Трехсторонней контактной группы в Минске его (Кравчука. - Ред.) назначил президент, выходит, что Зеленский такого же мнения. Когда президент не согласен с тем, что говорят представители Украины в ТКГ, он оперативно реагирует. Очевидно, что Зеленский был несогласен с позицией Витольда Фокина, который выступал за то, чтобы исполнять Минские соглашения, поэтому быстро уволил его из состава украинской делегации в ТКГ», - аргументировал юрист.

Попович приходит к выводу, что только оппозиционный политик Медведчук действует согласно Конституции, потому что помогает вернуть домой удерживаемых лиц, которых согласились отпустить власти ОРДЛО, в то время как Зеленский и компания нарушают сразу несколько статей Основного Закона.

«В целом, получается, что оппозиционный политик действует согласно Конституции, помогая вернуть домой удерживаемых лиц, которых согласились отпустить ОРДЛО. А нынешний и бывший президенты - Зеленский и Кравчук - одновременно нарушают по меньшей мере несколько статей Конституции Украины и Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Власть сознательно создает препятствия для возвращения наших граждан!» - заключил адвокат Ростислав Попович.