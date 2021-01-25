Официальные представители Киева в переговорном процессе продолжают удовлетворять свои политические амбиции, в попытках оттеснить председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука от возвращения украинцев из ОРДЛО. Но делать «хорошее лицо при плохой игре» становится сложно. Все больше зарубежных СМИ пишет о том, что договариваться с официальным Киевом представители непризнанных республик уже не хотят. Их заявление о передаче украинских граждан исключительно Медведчуку цитирует одно из крупнейших в мире информагентств Reuters.

«В сообщении не говорилось сколько человек будет переведено в Киев, но утверждалось, что в группу входят женщины, пожилые люди и люди с серьезными заболеваниями. В нем также говорится, что этот шаг будет односторонним и будет осуществляться при посредничестве украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука», – пишет Reuters.

Следует отметить, что данную информацию также опубликовала ведущая общенациональная газета Канады National Post и несколько информационных порталов Юго-Восточной Азии.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой оказать содействие в освобождении украинских граждан, находящихся в ОРДЛО.

Политик подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», – отметил Виктор Медведчук.