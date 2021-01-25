В рамках борьбы с кнопкодавством в сессионном зале Верховной Рады отключили от системы «Рада» свободные места, прорабатываются другие механизмы, чтобы это позорное явление отошло в прошлое.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 25 января, передает «Украинская правда».

«Этого (кнопкодавства) почти уже нет, но «почти» нас также не устраивает ... Мы должны сделать так, чтобы это был не совсем приятный этап в истории Верховной Рады Украины. Главное в этом предложении слово - «истории», – подчеркнул он.

Разумков проинформировал о технических вещах, которые уже были введены: в частности все свободные места в сессионном зале (зарезервированные для нардепов от территорий, которые сейчас оккупированы. - Ред.), которыми любили пользоваться нардепы, отключены от системы «Рада».

По состоянию на сейчас нарабатывается механизм, который позволит народному депутату голосовать исключительно со своего места. По словам спикера, когда заработает новая система «Рада», в зале на 100% будет снята возможность кнопкодавства. В зале также установят дополнительные видеокамеры для фиксации голосования депутатов.

Напомним, 17 декабря Верховная Рады назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Нардеп от «Голоса» Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд с доказательствами обвинений в плагиате и о неличном голосовании нардепов.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.