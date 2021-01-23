Положительный ответ украинских властей на инициативы председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, касающиеся поставок и производства в Украине российской вакцины от COVID-19, маловероятен.

Об этом сообщает своим читателям популярный французский сайт гражданской журналистики Agora Vox в статье Кристель Неан о ситуации с вакцинацией от коронавируса в Украине.

«Положительный ответ украинского правительства маловероятен. Эту позицию Виктор Медведчук назвал преступной», – пишет издание.

Agora Vox цитирует Виктора Медведчука, давшего оценку отказу властей зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» в Украине.

«Отказ властей или любое воспрепятствование законной процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельством преступного намерения властей лишить украинских граждан их права на защиту и лечение от этого бедствия XXI века – коронавируса. Мы неустанно отстаиваем право наших граждан на охрану здоровья, гарантированное Конституцией Украины и будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто, отвечая на требование хозяев Украины, оказавшихся по ту сторону океана, помешает защите жизни и здоровья граждан Украины», – привели слова Медведчука в Agora Vox.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что заинтересованность в получении российской вакцины к началу октября 2020 года проявили свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, во многих из которых уровень жизни и развития медицины гораздо более высокий, чем в Украине.

«Власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, хотя они и должны стоять на первом месте. То государство, которое первым преодолеет последствия пандемии, имеет шансы получить серьезный толчок для своего развития и восстановления экономики. Но украинская власть, готовая, как на западные кредиты, подсадить Украину на иглу поставок вакцины из одного источника, этого не понимает. Или ей запретили это понимать», – сказал политик.

В свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Лукашев убежден в том, что игнорирование украинскими властями возможностей по закупке технологии производства вакцины «Спутник V» обусловлено внешним управлением.

«Наши, так называемые, заокеанские "партнеры" рассматривают Украину только как рынок сбыта своей продукции. Именно поэтому для них недопустимо производство этой (российской. – Ред.) вакцины в Украине, поскольку украинцы получат дешевую, лучшую и эффективную альтернативу их вариантам. Но и продавать свою вакцину они нам не спешат, удовлетворяя сначала свои потребности», – сказал парламентарий.

В заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», посвященном позиции действующей власти по российской вакцине от COVID-19, сказано, что каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине – на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников.