Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО будут передавать пленных украинцев по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Киев.

Об этом омбудсмен заявила в комментарии Радио Свобода.

«Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы (передавать — ред.) будут через Майорск (КПВВ Майорское — ред.), а потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк — Луганск — Ростов-на-Дону — Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску», — сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что новой информации о передаче пока нет.

Напомним, процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку приостановлен.