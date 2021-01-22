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Президент Украины Владимир Зеленский посетил дом престарелых в Харькове, где 21 января случился пожар.

Суббота, 23 января, в Украине будет объявлена днем траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове.

Прокуратура совместно с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами.

В подземном переходе на Майдане Незалежности в центре Киева обвалился потолок.

В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме.

Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День соборности Украины.

Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку приостановлен, поскольку самолет с этими лицами не вылетел. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В Украине по состоянию на 22 января зафиксировано 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроекты о временном установлении максимальной ставки растаможивания авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в 1000 евро.

В 2020 году промышленное производство упало на 5,2%, но в декабре 2020-го впервые с мая 2019 года зафиксировали рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 4,8%.
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