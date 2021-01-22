Сейчас по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове задержаны 4 человека, расследование продолжается.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко. Он отметил, что по результатам комплексных экспертиз дальше будет установлена причина и виновники.
«Относительно нарушения требований пожарной безопасности - этот процесс как раз расследует Нацполиция. По результатам комплексных экспертиз далее будет установлена и причина, и виновники. Пока на данный момент задержаны 4 человека. Процесс расследования продолжается», - рассказал Мартыненко.
Советник главы МВД сообщил, что среди задержанных – «владелец этого дома, арендатор дома и его жена, которая занималась этой деятельностью, и администратор этого заведения, которая занималась работой в самом заведении».
«Им инкриминируется нарушение пожарных условий и правил с тяжелыми последствиями, до 8 лет заключения», - сказал он.
Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.
В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время