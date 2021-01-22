Сейчас по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове задержаны 4 человека, расследование продолжается.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко. Он отметил, что по результатам комплексных экспертиз дальше будет установлена причина и виновники.

«Относительно нарушения требований пожарной безопасности - этот процесс как раз расследует Нацполиция. По результатам комплексных экспертиз далее будет установлена и причина, и виновники. Пока на данный момент задержаны 4 человека. Процесс расследования продолжается», - рассказал Мартыненко.

Советник главы МВД сообщил, что среди задержанных – «владелец этого дома, арендатор дома и его жена, которая занималась этой деятельностью, и администратор этого заведения, которая занималась работой в самом заведении».

«Им инкриминируется нарушение пожарных условий и правил с тяжелыми последствиями, до 8 лет заключения», - сказал он.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.