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Кравчук срывает освобождение украинок из ОРДЛО по поручению Зеленского. Так политический обозреватель Евгений Василевский в Facebook прокомментировал срыв освобождения четырех женщин, которых руководители ОРДЛО пообещали передать на подконтрольную территорию Украины при посредничестве главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

Василевский написал, что украинские власти, особенно глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, саботируют возвращение украинок из ОРДЛО.

«Из ОРДЛО в Украину до сих пор не вернулись четыре украинки. Ранее власти республик в одностороннем порядке передали их главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Однако после этого украинские власти всю неделю саботируют этот возврат. Особенно старается глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Сначала он потребовал от ОРДЛО не отдавать пленных Медведчуку. А затем, когда в Донецке и Луганске не обратили на его слова никакого внимания, СБУ запретила Медведчуку вылетать из Украины», - сообщил журналист.

Василевский подчеркнул, что приказ Кравчуку на участие в спецоперации против Медведчука «был спущен с самого верха», т. е. из Офиса президента Зеленского.

«Очевидно, что эти старания старого маразматика - не его инициатива. Его участие в этой спецоперации против Медведчука СБУ говорит о том, что указ на это был спущен с самого верха. Президент Зеленский очень болезненно воспринимает любую активность Медведчука, а потому готов даже ценой судеб граждан Украины сорвать освобождение четырех человек. Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ Майорск, но она до сих пор не утверждена. Украинки не могут вернуться в Украину, поскольку власть блокирует их возвращение», - пояснил журналист.

«А Кравчук при этом на телевидении на всю страну заявляет, что лично сорвал освобождение украинок. Кто дал ему такое право? Из-за этого дурака, а других слов нет, четыре украинские женщины продолжают сидеть в тюрьме», - добавил он.

При этом Василевский уточнил, что Кравчука в ТКГ назначил президент, поэтому именно Зеленский несет ответственность за срыв освобождения людей из ОРДЛО.

«А кто ему дал такую команду? Кто назначил его в Трехстороннюю контактную группу? Лично президент Зеленский. Позор», - с возмущением сделал вывод политический обозреватель Евгений Василевский.
ForUm

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