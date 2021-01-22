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Украинская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на государственное одобрение производства российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом информирует своих читателей крупнейшее английское новостное агентство Reuters.

Однако, сообщает информационный ресурс, правительство Украины заявляет, что даже если вакцина «Спутник V» будет одобрена, это не произойдет быстро. В частности, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что этот вопрос якобы используется некоторыми силами в качестве «политического пиара» в рамках «гибридной войны» России против Украины.

«Я не собираюсь оценивать шансы компании "Биолек". Было бы очень мягко сказать, что мы не уверены в российской вакцине. Мы не знаем, как проводились исследования», – сказал Степанов.

Reuters особо отмечает, что заявку «Биолека» продвигал украинский оппозиционный политик – председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Также агентство напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил газетеThe New York Times в прошлом месяце, что «невозможно объяснить украинскому обществу, почему бы не взять вакцину из России, если Америка и Европа не дают вакцину. Это невозможно объяснить тому, кто умирает».

Ранее председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, комментируя обещание лидеров двадцати наиболее экономически развитых стран обеспечить справедливое распределение вакцин, тестов и лекарств от COVID-19 по всему миру и сделать все необходимое для поддержки бедных государств, которые пытаются восстановиться после пандемии коронавируса, заявил, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

В свою очередь, во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» считают, что украинской власти дадут немного заработать на американской вакцине от COVID-19, однако простым украинцам будут продавать ее втридорога.

В заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», сказано о том, что каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине – на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников.
ForUm

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