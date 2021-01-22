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«У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку», - написал на своей страниче в ФБ политолог Кирилл Молчанов. 

В публикации говорится, что «у главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука истерика. Всю неделю он занимается тем, что пытается сорвать освобождение из ОРДЛО четырех украинок. Кравчук, когда узнал, что власти ОРДЛО предложили главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку забрать людей, вышел в эфир и заявил, что сделает все, чтобы этого не произошло. То ли у Кравчука старческое помутнение рассудка, то ли это ему в ОП посоветовали, но глава делегации в ТКГ заявил, что Киев готов говорить с ОРДЛО как с государством (!), лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных».

Напомним, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти людей, не вылетел, об этом 21 января 2021 года сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Молчанов в своем посте акцентирует внимание на то, что Кравчук радостно заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел.

«Но ведь он и не должен лететь! Если бы господин Кравчук хоть малость интересовался происходящим, он бы знал, что Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ «Майорское». Кравчука пора гнать в шею. Такие как он не способствую миру, а лишь отдаляют его», – резюмировал политолог.

Напомним, что народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.
ForUm

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