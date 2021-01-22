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Вчера глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов похвастался, что СБУ заблокировала процесс освобождения четырех украинок из ОРДЛО.

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел», - порадовался Кравчук. 

«Понятно, что нести ахинею Кравчуку посоветовали в его нынешние хозяева из СБУ и ОП, или другие зеленые человечки из закромов его старческого разума, ведь на самом деле Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск. Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Это вопрос логистики – проще и быстрее», - пишет блогер Кирилл Киквидзе. 

Потому или Кравчук вообще не в курсе происходящего, или же он просто отрабатывает поручения властей, которые уже неделю пытаются сорвать процесс освобождения украинок. В любом случае, это не красит первого президента, который на закате карьеры выставляет себя в дурном свете. Быть марионеткой никогда не было почетно, а быть марионеткой тех, кто нынче называется украинской властью, и вовсе позорно.
ForUm

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