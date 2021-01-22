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Комитет избирателей Украины определил народных депутатов, которые чаще всего выступали в парламенте в течение 2020 года.

Учитывались выступления с места и парламентской трибуны.

Среди ТОП 10 народных депутатов с наибольшим количеством выступлений:

1. Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа - За жизнь») - 360 выступлений за год;

2. Николай Сольский («Слуга народа») - 289 выступлений;

3. Наталья Королевская (ОПЗЖ) - 219 выступлений;

4. Александр Колтунович (ОПЗЖ) - 218 выступлений;

5. Вадим Ивченко (ВО «Батькивщина») - 179 выступлений;

6. Сергей Соболев (ВО «Батькивщина») - 175 выступлений;

7. Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») - 173 выступления;

8. Нина Южанина («Европейская солидарность») - 166 выступлений;

9. Тарас Батенко («За будущее») - 143 выступления;

10. Сергей Шахов («Доверие») - 127 выступлений.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) - 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) - 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО «Батькивщина») - 103 выступления, Иван Крулько (ВО «Батькивщина») - 102 выступления, Ярослав Железняк («Голос») - 101 выступление.

Данные без учета выступлений народных депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.

Всего в течение 2020 состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее КИУ сообщал о том, что в Верховной Раде есть 100 народных депутатов, которые не выступили ни разу в течение 2020 года. Из них 72 представителя фракции «Слуга народа».
ForUm

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