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Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку приостановлен, поскольку самолет с этими лицами не вылетел. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире программы «Действующие лица» на «5 канале».

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что вопрос передвижения, возвращения граждан – это вопрос не Медведчука, а Украины.

«Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства», - сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что окончательного количества пленников, которых должны передать Киеву с оккупированных территорий, нет, ведь цифра постоянно меняется. Сообщалось якобы о девяти лицах. Имена четырех обнародовала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, «возвращение» в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии «ОПЗЖ», нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.
ForUm

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