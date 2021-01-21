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Задолженность украинцев за коммунальные услуги на сегодня составляет почти два с половиной миллиарда долларов. И продолжает расти, так как после рекордного повышения тарифов в начале этого года людям совершенно нечем оплачивать услуги ЖКХ. После прокатившейся по стране волны тарифных майданов правительство якобы решило пойти на уступки людям и заявило о временном снижении цены на газ. В свою очередь председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук назвал это «циничной и лживой манипуляцией». Об этом пишет популярный индийский информационный портал Рledgetimes.

Издание сообщает, что по информации Медведчука долг граждан Украины за коммуналку достиг 66,1 миллиарда гривен.

«Невысокие тарифы в Украине – это когда уровень оплаты коммунальных услуг только в ноябре 2020 года (начало отопительного сезона) обвалился, а задолженность выросла на 10 млрд грн», – процитировал Медведчука сайт.

Также в материале говорится о том, что ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду в Украине сняли еще в конце прошлого года. Однако уже тогда долги украинцев за ЖКХ достигали рекордного уровня.

Интернет-ресурс подчеркивает, что Медведчук считает заявленное украинской властью якобы снижение цены на голубое топливо манипулятивным.

«Оппозиционный политик утверждает, что к временным уступкам правительства по снижению цены на газ, не стоит относиться серьезно», – пишет Рledgetimes.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что декларируя временные уступки в вопросе продажи украинского газа, «слуги олигархов» не намерены пересматривать выросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения.
ForUm

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