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На данный момент подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила  Денисова.

«Сейчас действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ «Майорское» и по маршруту «Ростов-на-Дону - Минск – Киев», - написала она в Facebook.

Однако, по словам омбудсмена, количество граждан Украины, которое планируют передать, постоянно меняется.

«Кроме того, сейчас местонахождение наших сограждан неизвестно. Информация будет обновляться», - добавила Денисова.

20 января омбудмен сообщила, что из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы. Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, «возвращение» в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии «ОПЗЖ», нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Фото: Восточная Правозащитная Группа
ForUm

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