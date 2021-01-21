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Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине – на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников.

Об этом говорится в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила поддержку немецкого регулятора в профильном европейском агентстве для одобрения вакцины «Спутник V» в Европе.

Это означает, объяснили в партии, что российская вакцина будет широко использоваться для вакцинации граждан ЕС.

«Отказываясь дать разрешение на использование вакцины "‎Спутник V"‎ в Украине и, по сути, открыто саботируя вакцинацию населения от COVID-19, власть руководствуется только одним ‒ политической целесообразностью, интересами своих заокеанских хозяев. А они свою позицию уже озвучили. "Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность", ‒ заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин еще в октябре 2020 года. Эти заявления послушно повторяют украинские чиновники от внешнего управления – единственной отрасли государственного управления, которая действует в Украине, потому что медицинских специалистов в этой власти нет», – отметили в ОПЗЖ.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, продолжили в политсиле, вообще договорился до того, что назвал вакцину от коронавируса «Спутник V» «гибридным оружием» России против Украины.

«Заявления премьер-министра Украины Шмыгаля, Степанова, Ляшко и подобных им деятелей о том, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний, ‒ это откровенная и циничная ложь. Причем ложь, опровергнутая самим Степановым, до которого наконец дошло, что ни одна (!) из существующих вакцин не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнули в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В партии указали на то, что такой же ложью являются заявления председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, который сказал: «Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии».

И при этом Украина заключает контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована и фактически пока не существует, подчеркнули в ОПЗЖ. А ведь эта вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в «странах с жесткой регуляторной политикой». То есть заключенный Украиной контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая – настолько, что из-за ее цены от резервирования отказались арабские страны – члены ОПЭК.

Как отметили в партии, очередными фактами циничной лжи власти являются и рассказы Президента Зеленского о разработке украинской вакцины. Ведь сегодня высокопоставленные чиновники предпочитают прививаться контрабандной вакциной втайне от украинцев, выкладывая за нее, по информации СМИ, по $3000, не опасаясь ни проверок, ни попыток Зеленского имитировать борьбу с этим явлением.

«Итогом лжи и манипуляций власти стал чудовищный рост смертности в нашей стране. В ноябре прошлого года, по данным Госстата, умерли 63 438 украинских граждан, тогда как год назад в том же месяце скончались 46 986 украинцев. Если же посчитать среднегодовую ноябрьскую смертность в 2015–2019 годах, то она составляет 48 575 человек.

Таким образом, избыточная смертность продолжает расти. Если в сентябре 2020 года умерло на 14% больше украинцев, чем в среднем в том же месяце в 2015–2019 годах, то в октябре – на 18,9% больше, а в ноябре уже на 30,6% – и уровень избыточной смертности приблизился к тому, который был 102 года назад в Европе в разгар эпидемии "испанки"», – привели статистические данные в ОПЗЖ.

Власть рапортует о 5242 умерших от коронавируса в ноябре. Но, несомненно, на самом деле эта цифра занижена, и подавляющее большинство избыточных смертей связано с коронавирусом.

«Назвать это иначе чем геноцидом украинского народа нельзя. И его можно было бы избежать, если бы власть пошла на приобретение единственной реально доступной ей вакцины – российской "Спутник V" – или начала бы ее производство в Украине. На 18 января предзаказали готовые партии "Спутника V" или же приняли решение производить эту вакцину на своей территории 17 стран: Алжир, Аргентина, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Казахстан, Мексика, Непал, Палестина, Парагвай, Южная Корея, Сербия, Узбекистан, Венесуэла. На подходе Германия и ЕС. Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса – на совести Зеленского, Шмыгаля, Степанова и их подельников. И граждане Украины должны об этом знать и помнить!» – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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