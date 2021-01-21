Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его политсила инициировали сбор подписей под петицией, призывающей украинские власти зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V», чтобы можно было начать ее производство. Об этом пишет популярное пакистанское интернет-издание Urdu Point.

«Сегодня начат сбор подписей под обращением к Президенту и Кабинету Министров с требованием зарегистрировать и как можно скорее запустить производство вакцины», – цитирует издание заявление главы молодежного крыла партии Артема Марчевского.

Кроме того, как отмечает интернет-портал, Марчевский раскритиковал Киев за планы зарегистрировать китайскую вакцину, которая в одном из клинических испытаний показала эффективность 50%, при том что эффективность «Спутник V» – 90%.

Также пакистанский сайт отметил, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщал, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» еще в начале января подала заявку на регистрацию «Спутник V».

«Между тем, украинские официальные лица заявили, что в стране будут использоваться только вакцины, прошедшие все три этапа клинических испытаний. Третья фаза испытаний российской вакцины находится в процессе завершения во многих странах, включая Россию, Беларусь, Египет и Индию», – приводит издание слова оппозиционного политика.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал «маразматическим трепом, не имеющим ничего общего с медициной» заявление главного санврача Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний.